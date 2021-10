Incidente a Roma, scontro tra scooter e auto sulla Ostiense: morto un 24enne Il tragico incidente sulla via Ostiense, in zona Decima: a perdere la vita è stato il conducente dello scooter, un giovane di 24 anni. L’uomo alla guida deòa vettura si è invece in un primo momento dato alla fuga, ma è stato prontamente rintracciato dalle forze dell’ordine ed è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale a Roma, che è purtroppo costato la vita a un giovane di 24 anni. L'incidente si è verificato questa notte, quella tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, sulla via Ostiense, in zona Decima: lo scontro ha coinvolto uno scooter, un Honda Sh e una vettura, un'Audi A3; ad avere la peggio è stato purtroppo il conducente del mezzo a due ruote, il 24enne, che è deceduto nello schianto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto, per il 24enne purtroppo non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Arrestato il conducente dell'auto: era scappato dopo lo scontro

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli uomini del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. I vigili urbani capitolini sono stati impegnati anche a rintracciare il conducente dell'Audi A3 che, subito dopo l'incidente, aveva fatto perdere le sue tracce: gli agenti, però, lo hanno identificato e arrestato; si tratta di un uomo di 29 anni, la cui posizione si definirà nelle prossime ore.

Un altro incidente stradale mortale a Roma

Nelle scorse ore, precisamente nella mattinata di sabato 30 ottobre, un'altra giovane vittima di incidente stradale a Roma, precisamente nella zona di Lunghezza, periferia Est della capitale. A perdere la vita tragicamente è stata Federica Ciambella, giovane di 22 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente in cui ha perso al vita la ragazza, Federica si trovava alla guida di un suv quando, improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un palo al lato della strada: fatale purtroppo l'impatto per la 22enne.