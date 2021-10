Incidente a Lunghezza, Federica Ciambella si schianta contro un albero e muore a 22 anni Tragedia sulla strada in zona Lunghezza nella periferia Est di Roma, dove Federica Ciambella è morta iero mattina a ventidue anni in un incidente stradale che ha coinvolto il suo Suv. Ha perso il controllo alla guida e si è schiantata contro un albero. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita.

A cura di Alessia Rabbai

È Fedrica Ciambella la ventiduenne morta nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina in via di Lunghezzina, in zona Lunghezza a Roma. Il sinistro risale a sabato 30 ottobre e si è verificato nel territorio della periferia Est della Capitale, tra la Strada dei Parchi e il Fiume Aniene. Per la giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7.3o, al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Federica era alla guida di un Suv Range Rover Freelander. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento la ventiduenne ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finita contro un albero che costeggia la carreggiata all'altezza del civico 154. L'impatto è stato violento.

A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che si è fermato a prestarle soccorso e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Le sue condizioni di salute sono infatte parse fin da subito critiche. Giunto il personale sanitario sul posto, ogni tentativo di rianimarla è stato purtroppo inutile, Federica è morta sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VI Gruppo Torri, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento da quanto si apprende nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli, si tratterebbe dunque di un incidente autonomo.