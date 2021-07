Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri – venerdì 2 luglio – a Corcolle, all'estrema periferia Est di Roma. Erano circa le 22.30 quando un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto in transito su via Polense, mentre attraversava la strada con il figlio di tre anni. Purtroppo sono stati inutili i tentativi di soccorso del personale sanitario del 118 giunto sul posto: per il 33enne non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente è rimasto ferito il bambino che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per le ferite riportate.

Al vaglio la posizione del conducente

Al volante dell'automobile coinvolta nell'incidente – una Ford Focus – un uomo di quarant'anni che si è fermato immediatamente a prestare soccorso. La sua posizione è ora al vaglio: le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale sono giunte sul posto per i rilievi del caso per stabilire eventuali responsabilità e accertare la dinamica dell'investimento: l'uomo rischia un'incriminazione per omicidio stradale. Si è reso necessario chiudere via Polense tra via Ripatransone a e Via Fermignano, con le conseguenti deviazioni.

Il quarto incidente mortale in una settimana sulle strade di Roma

Quello di ieri sera è stato il quarto incidente mortale per le strade della capitale in una settimana. Lo scorso mercoledì un uomo di 49 anni aveva perso la vita nello scontro con un'auto sempre alla periferia Est di Roma, questa volta su via Casilina all'altezza di Finocchio, mentre lo scorso weekend due ragazzi di 14 e 22 anni hanno perso la vita mentre rientravano a casa in sella ai loro due ruote.