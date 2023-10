Incidente a Palestrina, auto si schianta contro un albero: 49enne lotta tra la vita e la morte Lotta tra la vita e la morte la 49enne che si è schiantata con l’auto contro un albero a Palestrina. Soccorsa in ambulanza in codice rosso è in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna di quarantanove anni è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte dopo un incidente stradale in via Pedemontana Stella nel Comune di Palestrina, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto ieri, lunedì 30 ottobre. Secondo le informazioni apprese la donna al momento dell'accaduto era alla guida della sua auto, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante, ha sbandato ed è finita fuori strada. La corsa è terminata contro un albero che si trova a ridosso della carreggiata adibita al transito dei veicoli.

L'impatto contro la pianta è stato violento e le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. L'incidente si è svolto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che preoccupati per la conducente hanno subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario, con i paramedici che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale di Palestrina in codice rosso.

Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono molto gravi e lotta tra la vita e la morte. La prognosi è riservata e i medici, che le hanno prestato le cure del caso, non si sbilanciano sull'esito del loro intervento. La speranza è che ci sia un miglioramento nelle prossime ore. Presenti per i rilievi scientifici sul luogo dell'incidente i carabinieri di Gallicano, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Strade di sangue tra Roma e provincia

Quello di ieri a Palestrina è l'ennesimo incidente sulle strade tra Roma e provincia con vittime e feriti gravi. Lo scorso 27 ottobre Alessandro Cantafio è morto a trentatré anni, caduto dalla moto lungo via del Mare a Vitinia dopo lo scontro con una Smart. A ritrovarlo è stata la sua compagna Runa. Il 28 ottobre ad Arsoli in provincia di Roma una donna di quarantanove anni è morta investita da un'auto sulla strada regionale 411 Sublacense.