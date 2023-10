Incidente ad Arsoli, auto travolge e uccide una donna mentre camminava in strada Tragedia sulla strada in provincia di Roma, ad Arsoli, dove un’auto ha travolto e ucciso una 49enne. L’automobilista è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 411 Sublacense ad Arsoli. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato scorso 28 ottobre nel Comune di poche centinaia di abitanti della provincia di Roma. La vittima da quanto si apprende è una donna di quarantanove anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Un'auto ha travolto e ucciso una donna

Secondo quanto ricostruito finora la donna stava camminando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine che indagano sull'accaduto, un'auto, una Volkswagen Polo, l'ha urtata, mentre percorreva lo stesso tratto di strada all'altezza del chilometro 1.500 L'impatto è stato violento. L'automobilista si è subito fermata a prestarle soccorso, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza per una donna investita le cui condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è giunto il personale sanitario, ma per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare.

L'automobilista sottoposta ai test per alcol e droga

I paramedici hanno tentato di rianimare la donna investita, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, pronti a trasportarla in ospedale a sirene spiegate. Ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo. A risultarle fatali i traumi e le ferite riportate a seguito dell'impatto con la vettura. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. La macchina come da prassi è stata sequestrata in attesa di ulteriori verifiche, mentre l'automobilista è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.