Alessandro morto in un incidente sulla via del Mare: la compagna trova il corpo accanto alla moto È stata la compagna di Alessandro Cantafio a trovarlo a terra vicino alla moto sulla via del Mare a Vitinia dopo l’incidente in cui era rimasto coinvolto. Era uscita di casa per andarlo a cercare insieme al loro bambino.

A cura di Alessia Rabbai

Alessandro Cantafio

A trovare Alessadro Cantafio a terra accanto alla sua moto sulla via del Mare a Vitinia è stata la compagna Runa. Il Messaggero, l'ha raggiunta per farsi raccontare i concitati momenti successivi all'incidente, quando precoccupata per non vederlo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui si è messa in auto insieme al suo bimbo di otto anni ed è andata a cercarlo.

Ha percorso la via del Mare verso Ostia che Alessandro faceva per muoversi tra casa e lavoro e lo ha trovato a terra, accanto alla sua moto Morini, all'altezza di via Fumalbo. "Alessandro stava semplicemente tornando dal lavoro e invece non è mai arrivato a casa e ha lasciato me e il nostro bimbo di appena nove mesi" ha detto la compagna della vittima al Messaggero.

Tanti i messaggi di cordoglio

La notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa di Alessandro si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che il feretro venga restituito e venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla compagna e che ricordano Alessandro con stima e affetto.

Agnese scrive: "T'ho vissuto poco ma bene…Tanto da capire che persona c'era dietro gli occhi, tra i più belli che io abbia mai visto. Andavi oltre le apparenze, erano altre le cose che a te interessavano, non a caso eri e sei contornato di gente bella…un figlio, un compagno, un fratello ed ora soprattutto un papà, coccolone e coccolato….Mancherai infinitamente alla tua famiglia, e tanto a noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerti e passare belle ore insieme. Abbi cura di splendere come splendevi qui".

L'incidente sulla via del Mare in cui è morto Alessandro Cantafio

Alessandro Cantafio aveva trentatré anni ed era originario di Aprilia. I drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa si sono verificati nella notte di venerdì scorso 27 ottobre, quando intorno alle ore 2 è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un'auto, una Smart. Un impatto che gli è costato la vita, a nulla è servito l'intervento del personale sanitario arrivato con l'ambulanza, che ha cercato di rianimarlo. Ogni tentativo di salvagli la vita si è rivelato purtroppo vano.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del IX gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi di rito e risocstruito la dinamica dell'accaduto. La salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata per l'autopsia. L'automobilista è indagato per omicidio stradale, sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e la macchina è stata sequestrata per eventuali ulteriori verifiche. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale sulle strede di Roma e provincia.