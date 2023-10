Incidente mortale sulla via del Mare: schianto tra moto e Smart, perde la vita un 33enne Ancora sangue sulle strade di Roma. Questa notte scontro tra una Smart e una moto sulla via del Mare. A perdere la vita un 33enne.

Un incidente mortale è avvenuto questa notte sulla via del Mare. Erano circa le 2.00 del mattino di oggi, sabato 28 ottobre, quando si è verificato lo schianto tra una Smart e una moto all'altezza di via Fiumalbo. Ad avere la peggio nell'impatto un trentatreenne che viaggiava in sella alla sua Morini: l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto, rimanendo ucciso. Inutili purtroppo i soccorsi del personale sanitari del 118 giunto sul posto: per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al volante della Smart si trovava invece un ragazzo di ventitré anni che si è fermato a prestare soccorso: uscito sostanzialmente indenne dall'incidente ma sotto choc, è stato a sua volta soccorso dal 118 per accertamenti e sottoposto ai test di rito sull'utilizzo di alcol e droghe.

La strada è stata chiusa in entrambe in entrambe le direzioni dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Solo attorno alle 6.30 del mattino la situazione viaria è tornata alla normalità, per consentire prima i soccorsi e successivamente i rilievi stradali per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità nell'incidente.

Un altro incidente su via Cristoforo Colombo

Un altro incidente si è verificato su via Cristoforo Colombo, l'ennesimo anche in questo caso, sulla strada più pericolosa della capitale secondo le statistiche. Qui un motociclista di 50 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del proprio mezzo e la strada all'altezza di Acilia, alla periferia di Ostia, è rimasta chiusa, per consentire la rimessa in sicurezza della sede stradale.