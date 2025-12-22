Incidente a Ostia tra auto e bus Atac: è Norma Meneke la 27enne morta

Norma Meneke

Si chiamava Norma Meneke la ventisettenne morta nell'incidente stradale in via dei Romagnoli a Ostia nella mattinata presto di oggi, lunedì 22 dicembre. Era cittadina italiana, originaria della Costa d'Avorio, ha frequentato l’istituto Bassi di Fiumicino. L'auto a bordo della quale viaggiava come passeggera si è scontrata frontalmente con un autobus Atac. Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità di Dragoncello dove viveva si è stretta intorno alla sua famiglia, con messaggi di vicinanza e cordoglio, in attesa che la salma riceva il nulla osta da parte della Procura della Repubblica e che venga fissata la data dei funerali, per darle l'ultimo saluto. Sull'incidente sono in corso le indagini della polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupati dei rilievi di rito.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 5.30, Norma Meneke viaggiava come passeggera all'interno di una Fiat 500 X quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un autobus Atac della linea 04B all'altezza dell'incrocio con via Andrea da Garessio. L'impatto è stato violento, per Meneke non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. I soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con la squadra di Ostia 13/A e il Carro Fiamma. I pompieri hanno lavorato per estrarre le due ragazze dalle lamiere e per riuscirci hanno dovuto utilizzare degli strumenti. Sul posto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Alla guida della macchina c'era un'amica ventiseienne, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti. Soccorsa in codice rosso, è stata trasportata in ospedale G.B. Grassi, dove si trova in gravi condizioni.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire a eventuali responsabiltà da parte di chi si trovava alla guida dei due veicoli. Ad intervenire a supporto anche gli agenti dei Gruppi Mare e Eur. Inevitabili i disagi alla circolazione, con strada chiusa fino al termine dell'intervento, quando i due mezzi sono stati rimossi. La salma della ventisenne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.