Tragico incidente stradale a Roma, auto si schianta su un bus: una 27enne morta sul colpo, ferita gravemente l’amica

Terribile schianto nelle prime ore della mattina a Roma, nella zona di Ostia, dove c’è stato un incidente frontale fra un’auto e un bus. Una ragazza morta sul colpo, l’altra è grave.

Un terribile incidente frontale quello avvenuto nella prima mattina di oggi, lunedì 22 dicembre 2025 a Roma, nella zona di Ostia, in via dei Romagnoli all'incrocio con via Andrea da Garessio. Si trovavano in automobile, una Fiat 500 X, quando si sono scontrate contro un bus della flotta di Atac, uno della linea 04B. Nell'automobile si trovavano due ragazze, una nata nel 1998 e una nel 1999. Ad avere la peggio la prima, morta sul colpo subito dopo il violentissimo impatto. In condizioni critiche l'amica, un anno più piccola, che è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Schianto a Ostia, incidente frontale fra bus Atac e auto

L'allarme è scattato alle 5.35 di questa mattina, lunedì 22 dicembre 2025. Sul posto, non appena arrivata la notizia dello schianto, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha mandato immediatamente sul luogo del terribile incidente la Squadra VF di Ostia 13/A con il Carro Fiamma. Una volta raggiunto il luogo dello schianto, via dei Romagnoli all'incrocio con via Andrea da Garessio, a Ostia, i pompieri si sono precipitati verso l'automobile, un Fiat 500 X ridotta in lamiere, per estrarre dall'abitacolo e cercare di soccorrere le persone che si trovavano a bordo.

L’automobile dopo lo schianto a Ostia.

Raggiunta la macchina, hanno utilizzato le attrezzature idonee per aprirla e al suo interno hanno trovato due ragazze. Una si trovava in condizioni gravissime ed è stata immediatamente trasportata in ospedale. Per l'altra non c'è stato niente da fare.

La dinamica dell'incidente a Ostia: cosa è successo

Oltre ai vigili del fuoco, nel frattempo, sono arrivati immediatamente gli operatori del 118 e gli agenti delle forze dell'ordine per svolgere i rilievi di routine e per aprire le indagini: a loro spetta il compito di ricostruire con esattezza cosa sia successo, cosa abbia portato all'incidente frontale e la presenza di eventuali responsabilità.

Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono arrivate le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa temporaneamente Viale dei Romagnoli, tra Via Andrea da Garessio e Via Giuseppe Bernardo Gambaro. Sul posto sono poi sopraggiunte ulteriori pattuglie dei caschi bianchi dei gruppi Mare e Eur.

Chi è la ragazza morta nell'incidente a Roma e come sta l'amica che era con lei

Una volta sul posto, dopo aver aperto l'automobile, i vigili del fuoco si sono trovati davanti le due ragazze nell'abitacolo. Per una di loro non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Al momento resta sconosciuta l'identità della giovane: di lei sappiamo soltanto che era nata nel 1998, che quindi aveva 27 anni.

In condizioni molto critiche l'amica che si trovavano in macchina con lei, un anno più piccola. Gli operatori del 118 che nel frattempo hanno raggiunto il luogo dello schianto, hanno raggiunto subito l'altra ragazza, una ventiseienne. Si trovava in condizioni gravissime ed è immediatamente scattato il trasporto d'urgenza in ospedale, dove le ferite riportate sono state giudicate con un codice rosso. Trasferito in ospedale anche l'autista cinquantaduenne dell'autobus rimasto ferito, fortunatamente in modo meno grave: le ferite riportate sono state giudicate con un codice giallo.