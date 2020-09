Incidente stradale in via dei Romagnoli, una parallela di via Ostiense, tra Acilia e Dragoncello, Roma. I vigili del fuoco intervenuti sul posto nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 28 settembre, hanno estratto dalle lamiere della sua automobile un uomo di 82 anni. L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo.

Incidente a Nepi, ragazzo trasportato in eliambulanza al Gemelli

Nel comune di Nepi, provincia di Roma, si è verificato un altro incidente. Un ragazzo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato trasportato, anche lui, in ospedale con l'elisoccorso al policlinico Gemelli. L'altro occupante dell'automobile è stato accompagnato in ospedale in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi del caso e stanno gestendo la circolazione del traffico.

Incidente mortale a Paliano, ha perso la vita un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla via Palianese a Paliano. Stando alle prime ricostruzioni una delle due automobili coinvolte, forse a causa dell'asfalto bagnato, ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia e si è scontrata con l'altra macchina. Le due auto, una Lancia Y e una Dacia Duster, sono rimaste gravemente danneggiate. Il conducente della Lancia, un ragazzo di 20 anni, è morto. Il conducente della Dacia è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Palestrina. Ferita anche la figlia, ma in modo meno serio. Anche lei è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Palestrina.