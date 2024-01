Incidente a Montesacro, scooter si schianta contro un albero: grave un 53enne È in prognosi riservata un 53enne che si è scontrato con un’auto ed è finito contro un albero in viale Jonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un uomo di cinquantatré anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo viale Jonio in zona Montesacro a Roma lo scorso mercoledì 10 gennaio. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio, da quanto si apprende lo scooterista è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni di salute sono serie. Dalle informazioni apprese stava guidando il suo mezzo a due ruote quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è urtato parzialmente con un'auto e poi ha sbandato ed è finito contro un albero, che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli.

Lo scontro con un'auto e un albero

L'impatto con la pianta è stato violento e lo scooterista è stato sbalzato dalla sella, finendo riverso sull'asfalto. La scena è accaduta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale. Giunto al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Lo scooterista è ricoverato in prognosi riservata

Da quanto si apprende sulle sue condizioni di salute il cinquantatreenne è ricoverato in prognosi riservata e i medici non si esprimono sull'esito del suo intervento. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.