video suggerito

Incidente a Montesacro, autista investe motociclista e poi scappa. L’appello: “Aiutatemi a identificarlo” L’incidente si è verificato sabato 31 maggio alle 20.20 in viale Tirreni, a Talenti. Ferita una motociclista, che è stata investita da una Citroen bianca. Ora la donna lancia un appello per il pirata della strada che si è dato alla fuga. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro frontale a Montesacro, su viale Tirreno nella serata di venerdì 30 maggio. Investita una motociclista trentenne mentre procedeva verso via Nomentana a bordo della sua Kawasaki 500. A colpirla per poi scappare è stata una Citroen bianca. Ora la vittima lancia un appello per trovare la persona che l'ha investita senza prestarle soccorso.

Il frontale si è verificato intorno alle 20.20 di venerdì 30 maggio. Come riporta Repubblica, la donna alla guida della moto si trovava in viale Tirreno, a Talenti e procedeva verso via Nomentana a velocità moderata. "Io andavo piano, neanche a trenta all'ora", racconta la donna. Lo scontro è avvenuto all'altezza del civico 51, quando la Citroen bianca si è immessa nella strada principale a tutta velocità senza osservare le precedenze. "Mi ha preso in pieno. È sbucata all'improvviso a tutta velocità, ha fatto un'inversione a U senza darmi la precedenza a destra", spiega la trentenne che è finita sul cofano della Citroen per poi cadere al suolo. Invece di prestare il primo soccorso, il guidatore a bordo dell'auto si è dato alla fuga.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno chiamato il 118, l'ambulanza ha trasportato la donna all'ospedale più vicino per tutti gli accertamenti necessari. Non sembra aver riportato ferite gravi, ma la sua moto è rimasta completamente danneggiata dall'impatto. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine, che hanno aperto un indagine per risalire al pirata della strada. Non sembra che sul luogo dell'incidente ci siano telecamere di sorveglianza che possono essere utili per le indagini. Ora la motociclista lancia un appello per cercare di identificare chi l'ha investita. "Sto cercando testimoni. Se qualcuno ha visto la dinamica dell'incidente si rivolga alle forze dell'ordine. Aiutatemi vi prego", ha dichiarato.