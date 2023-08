Incidente a Marino, scontro tra scooter e Smart Stefano Micozzi muore a 54 anni Addio a Stefano Micozzi, l’infermiere 54enne è morto in un incidente tra il suo scooter e una Smart sulla via Appia a Marino.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sulla strada nel Comune di Marino, dove Stefano Micozzi è morto a cinquantaquattro anni. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 6 agosto. La vittima da quanto si apprende viveva nel Comune di Genzano e lavorava come infermiere nel reparto di Cardiologia della Casa di Cura Villa delle Querce a Nemi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Secondo le informazioni apprese a scontrarsi sono stati uno scooter e un'auto, una Smart. Alla guida del veicolo a due ruote c'era appunto Stefano, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Pochi attimi prima che si verificasse l'incidente era a bordo del suo scooter e stava percorrendo via Appa nella frazione di Frattocchie e all'altezza del McDonald quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Smart. L'impatto è stato violento e il cinquantaquattrenne è stato sbalzato dalla sella. L'impatto con l'asfalto è stato fatale, a nulla sono serviti purtroppo i soccorsi.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità. terminati gli accertamenti sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.