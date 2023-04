Incidente a Latina, scontro tra auto e moto: grave un ragazzo di 20 anni Ha avuto bisogno del soccorso in eliambulanza un 20enne rimasto gravemente ferito in un incidente a Latina, in cui sono rimaste coinvolte la sua moto e un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È grave un ragazzo di vent'anni rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Chiesuola e strada Piscinara Destra a Latina. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile, nel territorio pontino. A rimanere coinvolte sono state un'auto e una moto che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate. Secondo le informazioni apprese i due viecoli stavano transitando lungo la strada quando si sono urtati, il motociclista ha avuto la peggio ed è volato via, sbalzato dalla moto è caduto a terra. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti i quali preoccupati si sono fermati a prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Il ventenne trasportato in eliambulanza all'ospedale

Arrivata la segnalazione dell'incidente al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi, che ha soccorso il motociclista e lo ha trasferito in ospedale a Roma. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito serie, è stato necessario il trasporto con l'eliambulanza. Alla guida della macchina c'era una ragazza di venticinque anni, quasi coetanea del motociclista, che è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente non è grave, anche se lo spavento è stato grande. Presenti per i rilievi scintifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire l'asatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità di chi si trovava alla guida.