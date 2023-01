Incidente a Latina, due ragazzi di 20 anni caduti dalla moto sono in prognosi riservata Sono in prognosi riservata due 20enni feriti in un incidente tra la loro moto e un’auto in via del Lido a Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ancora incidenti stradali sulle strade del Lazio. Due ragazzi di vent'anni sono rimasti gravemente feriti in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiavano e un'auto in via del Lido a Latina. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 29 gennaio. Soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale, sono ricoverati in prognosi riservata. Secondo le informazioni apprese i due veicoli si sono scontrati per cause non note e in corso d'accertamento all'altezza del Ponte della Pontina. L'impatto è stato violento e i due giovani hanno avuto urgente bisogno di cure mediche. Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario, che li ha presi in carico e li ha trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e al San Camillo di Roma.

Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati entrambi alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le loro condizioni di salute sono gravi. Presenti per gli accertamenti del caso i vigili urbani, gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione, per agevolare le operazioni di soccorso, per consentire i rilievi delle forze dell'ordine in sicurezza. Terminate le verifiche, i mezzi incidentati sono stati rimossi, la carreggiata liberata e la circolazione è tornata alla normalità.

Ieri pomeriggio sette feriti in un incidente a Velletri

Ieri pomeriggio c'è stato un altro incidente nel Lazio, a Velletri stavolta in provincia di Roma, dove sette persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'auto Lancia Y e un'ambulanza. Tra questi due sono bambini di tre e dieci anni, che sono stati trasportati in elisoccorso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e fortunatamente non rischiano di morire. Da quanto si apprende rispetto alla dinamica, ancora in corso d'accertamento, pare che attraversando un incrocio l'ambulanza sia passata con il semaforo rosso e le sirene accese, travolgendo la macchina, che invece aveva il verde.