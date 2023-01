Due bimbi in ospedale dopo incidente a Velletri: l’ambulanza è passata con il rosso Sono ancora in prognosi riservata i due bimbi rimasti coinvolti in un incidente a Velletri tra un’ambulanza e un’auto. Il mezzo di soccorso sarebbe passato con il rosso.

Sarebbe passata con il semaforo rosso con la sirena accesa l'ambulanza che si è scontrata con un'auto nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'incrocio tra la strada provinciale Velletri Nettuno e la Cisterna Campoleone, nel Comune di Velletri. Nello scontro sono rimaste coinvolte ben sette persone, tra le quali si contano anche due bambini di tre e dieci anni. Da quanto si apprende tutti e due sono ricoverati in ospedale, la prognosi è ancora riservata, ma fortunatamente non rischiano di morire.

L'incidente a Velletri con 7 feriti

L'incidente a Velletri in cui sono rimaste ferite sette persone, tra le quali due bambini si è verificato nel pomeriggio di domenica 29 gennaio in zona Cinque Archi. Secondo quanto ricostruito finora una famigli composta da quattro persone, conducente 43enne, moglie e due minorenni, era a bordo di un'auto, una Lancia Y, e stava percorrendo la strada nel territorio della provincia di Roma. Attraversando un incrocio con semaforo verde, un'ambulanza che procedeva a sirene accese l'ha travolta. Data la gravità della dinamica e il numero delle persone rimaste coinvolte è stato necessario l'intervento sul posto di diversi mezzi di soccorso, compresi i vigili del fuoco.

I due bambini sono stati presi in carico dai sanitari e trasportati in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove i medici li hanno subito sottoposti agli accertamenti del caso. Fortunatamente le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, hanno riportato delle ferite ma sono fuori pericolo. Anche le altre cinque persone soccorse non hanno riportato conseguenze gravi, ma la paura è stata tanta. I residenti avevano già segnalato la percolosità di quel tratto di strada. Inevitabili i disagi alla circolazione durante il pomeriggio, che è rimasta bloccata per agevolare le operazioni di soccrso e consentire i rililevi scientifici delle forze dell'ordine in sicurezza. Terminate le verifiche e liberata la carreggiata dai due mezzi incidentati, la circolazione è tornata alla normalità nel corso della serata.