Velletri, scontro fra un’ambulanza e un’auto: gravi 7 persone, tra cui due bambini Un’ambulanza a sirene spiegate si è scontrata con una Lancia Y su cui viaggiava una famiglia, due adulti e due bambini. Sette feriti in totale, tutti gravi.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente ieri su via dei Cinque Archi a Velletri all'incrocio con la strada Cisterna-Cisterna Campoleone. Un'ambulanza a sirene spiegate si è scontrata con una Lancia Y su cui viaggiava una famiglia, due adulti e due bambini. Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo di soccorso sarebbe passato all'incrocio quando il semaforo era ancora rosso, vista la gravità e l'urgenza del trasporto che avrebbe dovuto effettuare. A bordo del mezzo c'erano un autista e due operatori sanitari.

Tutte le persone a bordo dei due mezzi, cinque adulti e due bambini, sono rimasti feriti gravemente. Sul posto, riportano i quotidiani locali, sono arrivate diverse ambulanze e anche un'eliambulanza, che ha provveduto a trasportare i due piccoli in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli di Roma. Gli adulti sono stati invece accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri e dell'ospedale dei Castelli Romani. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, per le operazioni di salvataggio, e gli agenti della polizia locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso e di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'incrocio è storicamente molto pericoloso e diversi scontri, anche gravi o gravissimi, si sono verificati in quel punto in passato. In questo caso, non c'è dubbio sul fatto che sia stato causato dall'ambulanza passata con il semaforo rosso, una scelta giustificata dalla sirena accesa e dall'urgenza dell'intervento che gli operatori sanitari erano stati chiamati ad eseguire. Stando a quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.