video suggerito

Incidente in mare a Sperlonga, due fratelli di 12 e 15 anni elitrasportati in ospedale Due fratelli di 12 e 15 anni sono stati portati d’urgenza in ospedale dopo un incidente in mare a Sperlonga. Un’imbarcazione li stava trainando su dei gommoni quando la corda si è staccata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente ieri in mare a Sperlonga, dove due ragazzini di dodici e quindici anni sono rimasti feriti mentre facevano un gioco d'acqua. Si tratta di due fratelli elitrasportati in ospedale a Roma in via precauzionale: le loro condizioni sono stabili e non particolarmente gravi, non sono in pericolo di vita. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei militari della Capitaneria di Porto di Gaeta, che indagano sul caso, e stanno lavorando per capire se penalmente vi possano essere delle responsabilità.

Secondo le prime informazioni, i due fratelli erano su due gommoncinio attaccati tramite una corda a un'imbarcazione di proprietà di famiglia. La corda però si è staccata, colpendo violentemente in volto uno dei due ragazzini, che è caduto in acqua, travolgendo anche il fratello. Quest'ultimo, nella caduta, si è rotto una gamba. Entrambi sono stati subito recuperati e portati a terra dalla famiglia, dopodiché sono arrivati i soccorritori del 118, che li hanno fatti trasferire immediatamente in ospedale al Bambino Gesù e al Gemelli con l'eliambulanza per disporre tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre ai militari della Capitaneria di Porto di Gaeta, sono arrivati anche i carabinieri.

Le condizioni dei due fratelli, fortunatamente, non sono gravi. I medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti del caso, e non hanno riportato lesioni troppo gravi, anche se tanta è stata la paura dopo l'incidente. In spiaggia si è creata una vera e propria staffetta, con numerose persone che si sono prodigate per aiutare e i soccorritori che sono arrivati in pochissimi minuti.