Adescano il figlio di 10 anni degli amici per foto hot e rapporti sessuali: arrestati due uomini Due uomini di 43 e 52 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver adescato bambini e ragazzi di età compresa tra 9 e 15 anni, figli di loro amici o conosciuti attraverso piattaforme di gioco online.

A cura di Enrico Tata

Due uomini di 43 e 52 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver adescato bambini e ragazzi di età compresa tra 9 e 15 anni, figli di loro amici o conosciuti attraverso piattaforme di gioco online. Le indagini sono state condotte dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio della Polizia di Stato, nell'ambito di un'operazione complessa coordinata dalla procura di Roma.

Stando a quanto si apprende, tutto ha avuto origine da una perquisizione informatica nei confronti di un uomo. Quest'ultimo era accusato di aver chiesto più volte a un ragazzo di inviargli foto sessualmente esplicite e invitandolo anche a un incontro per avere rapporti sessuali in cambio di denaro. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state rinvenute numerose immagini pedopornografiche nel computer e nello smartphone dell'uomo. Raffiguravano un bambino e un adulto, successivamente identificato. Sui dispositivi di proprietà di quest'ultimo sono stati trovati numerosi file a carattere pedopornografico, tutti realizzati all'interno del suo appartamento.

Le analisi approfondite su tutti i computer e cellulari de due uomini hanno fatto emergere un quadro complesso e delicato: i due uomini, infatti, non solo facevano video e videochat con i bambini adescati per produrre foto e video hot, ma cercavano anche di avere rapporti sessuali. In particolare, secondo quanto ricostruito, hanno cercato di avere un rapporto sessuale con un bambino di 10 anni che conoscevano poiché figlio di un amico di famiglia. Per entrambi i poliziotti hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Roma.