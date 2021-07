Grave incidente a Roma nel quartiere Prenestino. Erano circa le 9.00 di oggi – lunedì 5 luglio – quando Due anziani, marito e moglie, sono stati investiti da una macchina all'incrocio tra largo Preneste e via di Acqua Bullicante, all'altezzza del civico 433. Qui una vettura modello WW Polo, che viaggiava in direzione di via Casilina, ha travolto la coppia mentre attraversava la strada. Nonostante i tentativi di rianimazione del 118 l'uomo, 77 anni, è rimasto ucciso nell'impatto violentissimo con l'auto: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La moglie, 75 anni, è stata trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in codice rosso. La donna si trova in questo momento al Policlinico Umberto I.

I rilievi della Polizia Locale: sequestrata l'auto coinvolta

Al volante dell'auto coinvolta nell'incidente mortale un uomo di 85 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto oltre il personale sanitario del 118 sono giunti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale per i rilievi di rito. La vettura è stata sottoposta a sequestro e il conducente sottoposto ai test sull'utilizzo di alcol e stupefacenti risultati negativi. "Dai primi accertamenti eseguiti sul posto, tra le ipotesi iniziali non si esclude che i due abbiano attraversato all'improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce, ma tuttora in corso ulteriori approfondimenti per esatta ricostruzione di quanto accaduto", si legge in una nota della Polizia Locale. L'incidente, avvenuto nell'ora di punta mattutina, è avvenuto davanti a decine di testimoni diversi dei quali hanno raccontato nei verbali dei caschi bianchi la dinamica dell'incidente.