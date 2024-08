Incidente a Fiumicino tra biciletta ed auto: ciclista morto sul colpo

video suggerito

Un uomo è morto in un incidente stradale lungo via Bezzi in zona Isola Sacra nel Comune di Fiumicino. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa 5 agosto nel territorio in provincia di Roma. La vittima ha settantuno anni e non c'è stato praticamente nulla da fare per salvarle la vita, perché è morta sul colpo. Ad avere la peggio è stato il ciclista, che è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidnte in cui ha perso la vita, il settantunenne era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando lungo via Bezzi ad Isola Sacra. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato con una macchina. L'impatto è stato violento e il ciclista è stato sbalzato dalla sella della bici, finendo sull'asfalto. Un urto rovinoso, che gli è rsutltato fatale. La terribile scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati per prestare soccorso alla vittima. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta di urgente di un'ambulanza per un ciclista, le cui condizioni di salute sembravano disperate, sul posto è giunto il personale sanitario.

I paramedici però non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, inutili i tentativi di rianimarlo. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'auto. Sia l'auto che la bicicletta, come da prassi, sono stati sequestrati per essere sottoposti adeventuali ulteriori accertamenti. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che è rimasta chiusa temporaneamente al traffico nel tratto interessato dall'incidente, fino al termine dell'intervento di forze dell'ordine e sanitari.