Incidente a Civitavecchia, auto urta una rotonda e si ribalta su un lato: conducente in ospedale I vigili del fuoco tra stanotte e stamattina sono intervenuti per un incendio in appartamento a Santa Marinella nel quale è rimasta lievemente ustionata una ragazza e per un incidente stradale a Civitavecchia, a seguito del quale un anziano è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'auto ribaltata a Civitavecchia, con i vigili del fuoco sul posto

Un incidente stradale è avvenuto in via Alfio Flores a Civitavecchia. Il sinistro si è verificato verso le ore 9 nella mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre, nel territorio sul litorale Nord di Roma. A rimanere coinvolto un anziano, che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha sbandato alla guida della sua auto Lancia Y di colore grigio, ha urtato contro una rotonda e si è ribaltato su un lato. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, per poi consegnarlo al personale sanitario, che lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale. L'anziano, da quanto si apprende, non è grave ed è stato trasferito al pronto soccorso del San Paolo di Civitavecchia, sottoposto agli accertamenti necessari.

A Civitavecchia incendio in un seminterrato, ragazza ustionata

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti verso l'una di notte, a Santa Marinella, sempre sul litorale Nord di Roma, a seguito di una segnalazione per un incendio all'interno di un appartamento al piano seminterrato di un palazzo in via dei Glicini. Arrivata la chiamata alla Sala operativa sono arrivati i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

I vigili del fuoco hanno lavorato con l'autobotte AB17, per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l'area. A rimanere coinvolte nel rogo sono state due persone, che si trovavano all'interno dell'appartamento al momento in cui si sono originate le fiamme. Non è chiaro cosa le abbia provocate, gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono in corso.

I pompieri li hanno soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario arrivato con l'ambulanza. Una ragazza è stata trasportata all'ospedale San Paolo con leggere ustioni. I pompieri hanno domato le fiamme in breve tempo, il loro tempestivo intervento ha scongiurato che si propagassero all'intero edificio.