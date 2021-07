Incidente a Centocelle, scontro tra auto e scooter: la vittima è il 34enne Daniele D’Amore Si chiamava Daniele D’Amore il giovane di 34 anni morto ieri in un incidente stradale avvenuto a Roma in via di Centocelle. Ascensorista e insegnante di ballo, lascia una moglie e tre bimbe piccole. D’Amore è morto sul colpo in seguito allo schianto avvenuto con una vettura guidata da una ragazza di 25 anni.

A cura di Natascia Grbic

È Daniele D'Amore il ragazzo di 34 anni morto ieri mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto su via di Centocelle, alla periferia Est di Roma. Una tragedia che ha sconvolto amici e parenti di D'Amore, persona molto conosciuta e apprezzata che aveva tre figli piccoli. Lo schianto, avvenuto verso le 9 del mattino, non gli ha lasciato scampo, il 34enne è morto praticamente sul colpo. "Mi è bastato poco per capire che persona fantastica eri, ti ricorderò sempre con il sorriso nel giorno del raduno a Roma", scrive un amico sui social. "Eri solare, divertente sempre con la battuta pronta e amavi la danza. Sono veramente sconvolta…Veglia sui tuoi cari e i tuoi bimbi". Daniele lavorava come ascensorista e insegnava in una scuola di ballo. Le cause dell'incidente avvenuto ieri mattina sono ancora da chiarire.

L'incidente a Centocelle, lo schianto con una macchina

Daniele D'Amore è la terza persona morta questa settimana a causa di un incidente stradale, la 17esima dall'inizio di giugno. Lo schianto che gli ha fatto perdere la vita è avvenuto verso le 9 del mattino di sabato 17 luglio su via di Centocelle, alla periferia est di Roma, al civico 251. Lo scooter T-Max guidato dal 34enne si è scontrato contro una Toyota Aygo guidata da una giovane di 25 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Secondo i primi accertamenti svolti dagli agenti di Polizia Locale, lo schianto sarebbe avvenuto lateralmente. Le cause dell'incidente non sono ancora note: la giovane alla guida dell'auto è stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici di rito, come di consueto in questi casi, per verificare se avesse bevuto o assunto droga prima di mettersi alla guida. Invano i soccorritori hanno tentato di rianimare Daniele: il giovane, purtroppo, è morto praticamente sul colpo.