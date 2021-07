Centocelle: schianto moto scooter, perde la vita un 34enne Un incidente mortale è avvenuta su via di Centocelle alla periferia Est di Roma, questa mattina. Nello schianto sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 34 anni che da quanto si apprende è morto sul colpo. Al volante della vettura una ragazza di 25 anni in stato di choc.

A cura di Redazione Roma

Si allunga la scia di sangue per le strade della capitale, che nelle ultime due settimane a mietutovittime e feritiin particolare nel fine settimana. Un grave incidente è avvenuto nella mattina di oggi – sabato 17 luglio – su via di Centocelle alla periferia di Est di Roma. Lo schianto è avvenuto all'altezza del civico 251. Nell'incidente sono rimasti coinvolti uno scooter e un'automobile. Ad avere la peggio il giovane uomo al volante dell'auto: quando il personale sanitario è giunto sul posto a bordo di un'autoambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il centauro aveva 34 anni, al momento non sono note le sue generalità, ma da quanto si apprende è rimasto ucciso nel colpo nell'impatto violentissimo con l'automobile.

Alla guida dell'auto una ragazza di 25 anni sotto choc

Al volante della vettura coinvolta, una utilitaria Toyota Aygo, una giovane di 25 anni che è stata soccorsa in stato di choc. Per lei, che si è immediatamente fermata a prestare soccorso dopo l'incidente, fortunatamente nessuna grave conseguenza ma è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Qui è stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici, come di consueto in questi casi, per stabilire se guidasse sotto l'effetto di bevande alcoliche o droghe.

Da accertare dinamica e responsabilità nell'incidente mortale

Gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso la strada per rendere possibile in sicurezza le operazioni di soccorso, ed eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Da prassi sulla morte dell'uomo è stato aperto un fascicolo.