Luca Nardini è il 27enne morto nell’incidente in moto, la famiglia: “Dolore indescrivibile”

Il motociclista 27enne morto ieri su via di Boccea si chiamava Luca Nardini. È rimasto vittima di uno scontro tra la sua moto e un furgone. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia.

Luca Nardini

Si chiamava Luca Nardini il ventisettenne morto nell'incidente stradale in via di Boccea a Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì primo settembre. Suo zio Sergio, con il quale era molto legato, gli ha dedicato un post pubblicato su Facebook con una sua foto: "Questo è mio nipote, riposa in pace anima bella. Un dolore indescrivibile".

Cordoglio per la morte di Luca Nardini

Appresa la notizia della drammatica e prematura scomparsa di Luca sono tantissimi i messaggi comparsi sui social network scritti da amici e conoscenti, che lo salutano con affetto e che hanno fatto le condoglianze alla famiglia. Ora si attende che la salma riceva il nulla osta e che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Luca era un appassionato di motori, sul suo profilo Facebook tante foto lo immortalano in sella al suo amato veicolo a due ruote durante il tempo libero, che trascorreva spesso insieme agli amici biker.

L'incidente a Boccea in cui è morto Luca Nardini

Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Luca Nardini era in sella alla sua moto e stava percorrendo via di Boccea intorno alle ore 17. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone Renault Kangoo, mentre i due veicoli transitavano all'altezza del civico 1069.

Leggi anche Grave incidente stradale a Boccea tra moto e furgone: morto il motociclista 27enne

Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dalla sella e finito riverso sull'asfalto. Quando il personale sanitario è giunto sul luogo dell'incidente non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Inutili i tentativi di rianimarlo, il decesso è avvenuto sul posto.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. I vigili urbani hanno accompagnato il conducente del furgone, un cinquantanovenne, in ospedale, dov'è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Tutti e due i veicoli sono stati sequestrati.