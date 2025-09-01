roma
Grave incidente stradale a Boccea tra moto e furgone: morto il motociclista 27enne

Un motociclista è morto in un incidente stradale su via di Boccea a Roma. Il decesso dopo lo scontro con un furgone, il conducente è stato sottoposto ai test di alcol e droga.
A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
Un grave incidente stradale è avvenuto in via di Boccea a Roma. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì primo settembre. La vittima è un motociclista ventisettenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati la sua moto e un furgone. Sull'incidente indaga la polizia locale di Roma Capitale, che ha svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Lo scontro tra furgone e moto

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano le ore 17. Il ventisettenne era in sella alla sua moto e stava percorrendo via di Boccea quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone Renault Kangoo all'altezza del civico 1069. Nell'impatto violento ad avere la peggio è stato il ventisettenne, sbalzato dal veicolo a due ruote, che è finito sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Gli operatori hanno tentato di rianimare il motociclista, ma era già purtroppo deceduto. Alla guida del furgone c'era un cinquantanovenne, che è stato accompagnato all'ospedale Sant'Andrea e sottoposto, come da prassi, ai test alcolemici e tossicologici.

Veicoli sequestrati, indagini in corso

Presenti per i rilievi di rito sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tutti e due i veicoli sono stati posti sotto sequestro per successive verifiche. Al vaglio la responsabilità del conducente del furgone.

Incidenti stradali
