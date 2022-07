Incendio a Roma, fiamme raggiungono appartamento in via Fadda: evacuate 4 palazzine Quattro palazzine di via Carlo Fadda sono state evacuate per l’incendio scoppiato nel parco di Centocelle, a Roma. Proseguono operazioni di spegnimento.

A cura di Nico Falco

Quattro palazzine di via Carlo Fadda sono state evacuate in queste ore per il vasto incendio che si è sviluppato nel parco di Centocelle, si è esteso su via Palmiro Togliatti, all'altezza di via Casalina, area in cui insistono diversi autodemolitori, e col passare delle ore ha raggiunto anche la zona di Torrespaccata.

Per il rogo sono al lavoro 25 squadre dei Vigili del Fuoco, con 100 unità; impegnati 50 automezzi, compreso un mezzo speciale aeroportuale, il Dragon, proveniente dall'aeroporto di Ciampino; intervenute le forze dell'ordine, tra Carabinieri, polizia di Stato e Polizia Locale, e la Protezione Civile. In via Fadda le fiamme hanno raggiunto un tendone che era sul balcone di un'abitazione e da lì si sono estese all'appartamento; i residenti sono stati fatti quindi allontanare, in attesa della messa in sicurezza palazzo e delle verifiche che dovranno essere effettuate per accertare la stabilità prima di consentire il rientro. Inizialmente il provvedimento ha interessato i civici 131 e 133, complessivamente sono state evacuate quattro palazzine; non si registrano feriti.

L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio, in poco tempo si è sprigionata una nube nera visibile anche da diversi chilometri che ha invaso Roma Est. Il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, ha diffuso appelli alla cittadinanza invitando ad usare le mascherine e a tenere le finestre chiuse per proteggersi dalla nube tossica; dello stesso tenore le parole dell'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha fatto sapere che tutti i Pronto Soccorso sono stati allertati per sintomi respiratori.