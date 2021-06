Mezzo pesante in fiamme sull'autostrada A24 al chilometro 573 in direzione Roma. Stando a quanto riporta una nota diffusa dai vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta ferita, ma non sono mancati i disagi legati al fumo sprigionato dall'incendio. Il tratto di carreggiata interessato è stato chiuso al traffico veicolare fino al completo spegnimento e alla messa in sicurezza del camion. Sul posto sono intervenuti i pompieri della squadra dei vigili del fuoco di Palestrina con il supporto di un'autobotte. Sul posto sono intervenuti gli agenti polizia stradale per la gestione della viabilità.

LuceVerde Roma informa che il mezzo pesante è stato rimosso. Stando a quanto si apprende, l'incendio era scoppiato intorno alle 11 di oggi, giovedì 24 giugno.

Incidente e rallentamenti anche sul Raccordo per incidente

Traffico rallentato anche sul Grande Raccordo Anulare a causa di un incidente. Astral Infomobilità comunica in una nota rallentamenti sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Flaminia, a causa di un tamponamento tra tre veicoli che attualmente occupano la corsia centrale e quella di marcia lenta.