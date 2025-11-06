Incendio sull’Aurelia a Roma, in fiamme un’auto dei carabinieri: chiuso il cavalcavia Panorama

L’auto dei carabinieri in fiamme sul cavalcavia Panorama

Il cavalcavia Panorama è chiuso per un incendio sopra via Aurelia. In fiamme un'auto dei carabinieri. La segnalazione è arrivata alle ore 18.05 di giovedì 6 novembre. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso il cavalcavia per agevolare le operazioni di spegnimento dell'incendio. Traffico intenso nel quadrante interessato e chiusure stradali.

Illesi i due carabinieri nell'auto in fiamme sull'Aurelia

Secondo quanto appreso da Fanpage.it l'incendio si è verificato intorno alle ore 18, la gazzella stava transitando lungo il cavalcavia Panorama, che si trova al di sopra di via Aurelia, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco. I due militari a bordo si sono accorti che qualcosa non andava, hanno accostato e sono riusciti ad uscire tempestivamente dall'auto di servizio, portando via con loro alcune cose al suo interno. Sono rimasti illesi e non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. La segnalazione dell'incendio è arrivata da un lettore che stava transitando come passeggero in auto lungo via Aurelia, e che ci ha inviato alcune foto.

Chiuso il cavalcavia Panorama sull'Aurelia

I carabineiri hanno subito chiamato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. I pompieri sono giunti in pochi minuti e hanno domato l'incedio, senza che si verificassero particolari ripercussioni. Presenti per le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'area interessata gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, che hanno chiuso il cavalcavia in via precauzionale, per scongiurare che si verificassero incidenti. Inevitabili i disagi alla circolazione essendo l'incendio divampato proprio nell'ora di punta di rientro dal lavoro. I vigili urbani hanno gestito il traffico e deviato i veicoli lungo le strade circostanti.