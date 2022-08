Incendio sul Gra: le fiamme minacciano la Riserva naturale dell’Insugherata Fiamme lungo il Gra all’altezza di via Trionfale a Roma, dove le fiamme scaturite da un furgone che ha preso fuoco hanno raggiunto la vegetazione e minacciano la Riserva naturale dell’Insugherata.

A cura di Alessia Rabbai

Frame da Welcome to Favelas

Incendio lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza di via Trionfale. Le fiamme hanno bruciato la vegetazione e minacciato la Riserva naturale dell'Insugherata. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 3 agosto. L'allarme è scattato poco prima delle ore 13.30, le fiamme sono scaturite da un furgone che ha preso fuoco e hanno poi attecchito in breve tempo alla vegetazione circostante, complici le alte temperature di questa caldissima estate e il vento. L'odore acre e il fumo hanno allertato i residenti, che hanno pubblicato post e foto sui social network, come quella tratta dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. "Aria irrespirabile su via Cassia, altezza via di Grottarossa" scrive Alessandra. Le fa eco Elena: "Anche in via Montefiascone". Un'altra Alessandra scrive: "Abito a Casale Ghella, c'è molto fumo, vola la cenere".

L’incendio a ridosso della Riserva dell’Insugherata (Foto dal gruppo Sei della Cassia se…)

Intervenuto anche l'elicottero

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che, arrivata la chiamata alla Sala operativa, sono intervenuti con quattro auto pompe serbatoio, due autobotti dos, l'elicottero. In supporto alle operazioni di spegnimento dell'incendio sono arrivati anche i volontari della protezione civile. A bruciare sono le sterpaglie che si trovano a ridosso del Grande Raccordo Anulare, le fiamme fortunatamente sono circoscritte ad un'area limitata, hanno minacciato ma non interessato la Riserva naturale dell'Insugherata. Da quanto si apprende non ci sono feriti né intossicati.

Traffico e code tra Cassia Bis e Trionfale

Inevitabili i disagi alla circolazione, con code tra Cassia Bis e Trionfale in carreggiata esterna per il veicolo in fiamme. Intorno alle ore 15 il traffico risultava bloccato a causa delle operazioni dei vigili del fuoco, mentre nel corso del pomeriggio permangono rallentamenti.