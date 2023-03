Incendio su via Ostiense, bruciano 22 scuolabus: ipotesi atto doloso Due incendi hanno coinvolto diversi veicoli. Su via Ostiense hanno bruciato 22 scuolabus, in viale Palmiro Togliatti 16 mezzi di Poste italiane.

A cura di Alessia Rabbai

Gli scuolabus in fiamme

Un incendio è divampato all'interno di un deposito privato in via Ostiense a Roma. A bruciare sono stati ventidue scuolabus, fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate. Il rogo si è sprigionato nella tarda serata di ieri, sabato 18 marzo, nel territorio di Ostia Antica. Secondo le informazioni apprese l'ipotesi è che si sia trattato di un atto doloso e sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine, per cercare di risalire agli autori.

Le fiamme in poco tempo hanno avvolto i mezzi adibiti al trasporto scolastico di bambini e disabili, danneggiandoli. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma sul posto all'altezza del civico 2355 sono intervenute le squadre 13A, l'AB13, AB 12, la 32A e l'Ab 32 e il funzionario di servizio. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio, scongiurando che le fiamme si propagassero altrove.

I vigili del fuoco spengono le fiamme nel deposito su via Ostiense

Incendio sulla Togliatti: bruciano 16 auto di Poste italiane

Un altro incendio ha coinvolto diversi mezzi, è accaduto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo in viale Palmiro Togliatti. Ad essere coinvolte nel rogo intorno alle ore 3.30 sono state sedici auto di Poste italiane, che erano in sosta in un parcheggio all'altezza del chilometro 1505. Anche in questo episodio non ci sono stati né feriti, né intossicati, le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto i veicoli. Presenti per le operazioni di spegnimento le squadre 10 A e 12 A e due autobotti. L'ipotsi è che anche in questo caso si sia trattato di un atto doloso. Nessuno dei due incedi è stato però al momento rivendicato. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona, che possano aver immortalato il gesto o i responsabili in fuga.