A fuoco sedici veicoli di Poste Italiane: l’incendio scoppiato nella notte, indagini in corso Il rogo è scoppiato questa notte in viale Palmiro Togliatti. Sono sedici i veicoli di Poste Italiane che hanno preso fuoco: sul caso indaga la Polizia di Stato.

Sedici autovetture di Poste Italiane sono andate a fuoco questa notte a Roma, in viale Palmiro Togliatti. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 3.30, devastando completamente le autovetture, andate distrutte nel rogo. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con due asp e due autobotti per spegnere le fiamme. Arrivata anche la Polizia per le indagini del caso.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, la cui natura è ancora sconosciuta. Saranno le indagini a chiarire se si tratti di un atto doloso, quindi provocato intenzionalmente da qualcuno, oppure colposo, causato da un incidente. Tutte le piste sono al vaglio.

Le auto erano parcheggiate in un'area esterna. Nessuna persona è rimasta ferita né altri veicoli, oltre a quelli di Poste Italiane, sono stati coinvolti.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sull'accaduto. La Polizia, che indaga sul caso, vaglierà le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che possano aver ripreso gli attimo precedenti all'incendio, in modo da chiarire cos'è accaduto.

A fine gennaio era avvenuto un episodio simile sempre a Roma, quando alcuni veicoli di Telecom Italia nella sede di Conca d'Oro sono stati date alle fiamme. In quel caso il gesto era stato rivendicato dagli anarchici, come atto in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. Secondo quanto appreso da Fanpage.it però, nel caso delle vetture di Poste Italiane non sarebbe arrivata nessuna rivendicazione. Non sarebbero – almeno stando alle informazioni apprese finora – ritrovate scritti riconducibili a una determinata area politica sul luogo del rogo. Un fatto che porterebbe quindi a escludere in questo caso un gesto da parte degli anarchici.