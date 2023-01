Caso Cospito: incendiate 5 auto in una sede Telecom, scritte anarchiche contro il 41 bis Blitz contro la sede di Telecom Italia a Montesacro. Incendiate cinque auto aziendali nel parcheggio esterno e scritte contro il 41 bis.

A cura di Redazione Roma

Le fiamme nella sede Telecom e una delle cinque automobili incendiate.

Continuano le azioni dimostrative riconducibili alla campagna dei gruppi anarchici portata avanti in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto che si trova al 103° giorno di sciopero della fame. Con un blitz cinque auto sono state date alle fiamme in una sede di Telecom Italia a Roma.

Ignoti sono entrati nella notte nel parcheggio esterno al civico 139 di via Val di Lanzo nel quartiere Montesacro, dando alle fiamme cinque auto aziendali brandizzate Tim. Ritrovate dalle forze dell'ordine scritte contro il 41 bis firmate con la "A" cerchiata di anarchia. Le esplosioni delle auto date alle fiamme, molto probabilmente usando del liquido incendiario, hanno svegliato molti degli abitanti del quartiere.

All'alba di domenica due bottiglie molotov, senza conseguenze significative, sono state lanciate contro il commissariato Prenestino. Nonostante non sia pervenuta nessuna rivendicazione, gli inquirenti sono convinti si tratti anche in questo caso di un gesto dimostrativo, seguito ai tafferugli e ai fermi con cui è terminata la manifestazione in solidarietà a Cospito lo scorso sabato a Trastevere.

Intanto è notizia di questa mattina che Alfredo Cospito sarà trasferito nel carcere di Opera a Milano, in regime di Servizio assistenza intensificata. A renderlo noto l'avvocato del militante anarchico Flavio Rossi Albertini.

Cospito: settimana di manifestazioni e sit-in a Roma

Fitto il programma di manifestazioni pubbliche in solidarietà a Cospito nella capitale. Mercoledì alle 16.00 si terrà un presidio fuori il Ministero della Salute in via Castellani, mentre il giorno successivo alla Facoltà di Lettere alla Sapienza si terrà un'assemblea e sabato 4 febbraio un corteo da Piazza Vittorio.