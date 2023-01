Alfredo Cospito, 41 persone denunciate per i tafferugli alla manifestazione di ieri a Roma Lancio di bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine e colpi contro i blindati da parte degli anarchici al termine della manifestazione a Roma a piazza Trilussa in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis.

A cura di Simona Berterame

Il sit-in degli anarchici, organizzato contro il regime di 41 bis e a favore di Alfredo Cospito è terminato con tafferugli nel cuore della movida di Trastevere, a Roma. I manifestanti si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di sabato a piazza Trilussa. Cospito è un anarchico detenuto nel carcere di Bancali e da oltre cento giorni è in sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione nel regime di carcere duro. Ha perso 40 chili e nei giorni scorsi e caduto nella doccia fratturandosi il setto nasale. Il 7 marzo è attesa la discussione in Cassazione sul ricorso del legale di Cospito contro il 41 bis.

I primi momenti di tensione si sono registrati di fronte alla piazza dove alcuni manifestanti avevano attaccato uno striscione dal lato di Ponte Sisto. Volevano unirsi al resto della manifestazione ma sono stati inizialmente bloccati dalle forze dell'ordine e questo ha provocato l'accendersi del nervosismo tra i presenti.

Dopo quasi un'ora di trattative (fallite) per ottenere un corteo, la tensione è esplosa ed è partito un lancio di bottiglie e fumogeni ma anche di tavolini, sedie, vasi e monopattini che si trovavano lungo la strada.

Un agente di polizia è rimasto lievemente ferito alla testa nel corso dei tafferugli ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Teatro dello scontro lo slargo alle spalle di piazza Trilussa, nel bel mezzo di turisti e ragazzi che stavano trascorrendo il sabato sera a Trastevere. In molti infatti si sono rifugiati all'interno dei bar e dei locali per evitare di rimanere coinvolti negli scontri.

I numeri

Dopo una mezzora di alta tensione, i manifestanti hanno lanciato in mezzo alla strada alcuni vasi e tavolini di un bar e si sono dati alla fuga ma sono stati poi individuati dagli uomini della Polizia e della Digos all'interno di un garage in via dei Panieri. In totale al momento sono 41 i manifestanti denunciati per i disordini di ieri sera.