Incendio nell’istituto Alberto Sordi a Torrevecchia: “Palestra della scuola inagibile” Le fiamme si sono sviluppate questa notte poco prima della mezzanotte. Non è escluso si sia trattato di un atto doloso.

A cura di Redazione Roma

Mancava poco alla mezzanotte quando un incendio ha devastato una porzione dell'istituto scolastico ‘Alberto Sordi' di via Taggia, nel quartiere di Torrevecchia a Roma Nord. Le fiamme si sono sviluppate questa notte e i vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, hanno lavorato ore per spegnere il rogo. Il fumo nero ha invaso le strade circostanti, creando apprensione tra i cittadini della zona. Sul posto anche gli agenti di polizia del Commissariato di Primavalle.

Le fiamme hanno devastato la palestra, provocando anche il crollo del tetto, danneggiato il primo piano dell'istituto. La scuola è al momento inattiva, essendo interessata al momento da lavori di ristrutturazione. I cittadini, che da tempo attendono la riapertura della sede dell'Alberto Sordi, sono ora preoccupati che il rogo posticipi ancora i tempi nei quali bambini e ragazzi potranno tornare tra i banchi.

Sulle cause dell'incendio è stata ovviamente aperta un'inchiesta. Al momento non è escluso che si sia trattato di un gesto doloso, un incendio forse innescato da dei fuochi d'artificio lanciati all'interno per gioco. La palestra è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco.