video suggerito

Incendio nell’ex hotel 4 stelle occupato: vigili del fuoco lo fanno evacuare Gli abitanti sono stati fatti evacuare per domare le fiamme. Nello stabile occupato da più di dieci anni su via Prenestina abitano centinaia di persone in emergenza abitativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi all'ex Hotel Quattro Stelle occupato su via Prenestina, al civico 944. Qui, alla periferia Est di Roma, vivono da oltre dieci anni centinaia di persone. Erano circa le 14.00 quando è scattato l'allarme per un incendio scoppiato in alcune stanze al secondo piano dell'edificio. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Sul posto i pompieri sono arrivati con tre squadre e hanno spento l'incendio con l'ausilio di un'autobotte di un'autoscala.

Gli abitanti del palazzo sono stati temporaneamente evacuati dall'edificio, per poi rientrare. Lo stabile non ha riportato danni strutturali da quanto si apprende e non si sono registrati feriti né intossicati. Inagibili le stanze interessate dal rogo.

L'hotel è stato occupato dai movimenti per il diritto all'abitare e qui abitano famiglie in emergenza abitative, con la presenza di molti minori. Non è nota l'origine dell'incendio.