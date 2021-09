Incendio nella notte a Magliana: una persona tratta in salvo dai pompieri è in gravi condizioni Le fiamme hanno devastato nella notte un appartamento al secondo piano di una palazzina alla Magliana. Nell’incendio un inquilino è rimasto ferito in modo grave e si trova in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Ancora ignote le cause del rogo.

A cura di Redazione Roma

Momenti di paura nella notte nel quartiere della Magliana, alla periferia Sud di Roma. Sono circa le 23.30 quando scatta l'allarme: le fiamme stanno devastando un appartamento al secondo piano di una palazzina popolare al civico 19 di via Giovanni Battista Aleotti, proprio all'incrocio con via della Magliana. Sul posto arrivano tre squadre dei vigili del fuoco che, con il supporto di due autobotti, di un'autoscala e di un carro teli si mettono a lavoro per spegnere l'incendio.

Le operazioni di soccorso e spegnimento

Le foto mostrano un pompiere affacciarsi a una delle finestre dell'abitazione infilandosi sotto una persiana mentre le lingue di fuoco escono all'esterno mentre il getto d'acqua dell'autobotte tenta di ricacciarle indietro. All'interno della casa si trovava una persona che, tratta in salvo dai vigili del fuoco, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

L'abitazione dichiarata inagibile, non sono note le cause dell'incendio

Il resto dei condomini sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni in attesa che le operazioni di spegnimento terminassero. Non risultano esserci altri feriti o intossicati Il successivo sopralluogo dei vigili del fuoco ha portato a dichiarare inagibile l'abitazione interessata dal rogo e anche alcune stanze degli appartamenti sovrastanti. Non è nota invece l'origine dell'incendio che ha tenuto tutto il quartiere con il fiato sospeso.