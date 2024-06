Incendio nei pressi dell’Università Tor Vergata, evacuata la facoltà di Lettere: chiusa via Columbia

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

L'incendio a Tor Vergata

Alcune sterpaglie sono andate a fuoco oggi, martedì 25 maggio, in un'area verde tra viale della Sorbona, via Columbia e via Cambridge a Roma, nei pressi dell'università Tor Vergata. Per consentire ai Vigili del Fuoco di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno evacuato la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università e il relativo parcheggio. Via Columbia è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Cambridge e viale della Sorbona. Nessuna persona è rimasta ferita e necessita di cure mediche, almeno stando alle prime informazioni. Sul posto, oltre ai caschi bianchi e ai Vigili del Fuoco, anche gli operatori della Protezione Civile.

Cosa abbia causato l'incendio non è ancora chiaro. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per spegnerlo, e nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulle cause. Ossia se si stato appiccato intenzionalmente da qualcuno, o se si sia trattato di un incidente. D'estate soprattutto, complici anche le alte temperature, non è raro assistere in città a incendi che interessano soprattutto aree verdi. In questo caso, il vento ha spinto le fiamme vicino all'università, motivo per il quale si è deciso di evacuare la facoltà di Lettere. Gli studenti e il personale sono stati fatti uscire. I locali dell'ateneo, comunque, non sembrerebbero essere stati intaccati dalle fiamme.

Nella zona, data la chiusura della strada, il traffico è aumentato, si registrano code nelle vie limitrofe. Al momento non è ancora chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità.