Incendio a Pietralata, fiamme in un capannone e alta colonna di fumo È stata avvistata un’alta colonna di fumo nero fra i palazzi del quartiere: in alcuni terreni coltivati a Pietralata un capannone ha preso fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Dal gruppo Facebook "Sei di Talenti se…"

Nel quartiere Talenti è da poco stata avvistata un'alta colonna di fumo nero fra i tetti e le antenne dei palazzi del quadrante nord est della città di Roma. Il fumo arriva da Pietralata ed è stato provocato da un incendio che si è sviluppato all'interno del perimetro di alcuni terreni coltivati, dove ha preso fuoco un capannone. Sul luogo in cui ha avuto origine il rogo, in via Casale Rocchi al civico 96, pochi minuti fa sono state inviate due squadre di vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.