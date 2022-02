Appartamento in fiamme a Tor Sapienza: ancora in corso le operazioni di spegnimento Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nella zona di Tor Cervara, divampato all’interno di un’abitazione che si trova in via degli Armenti, all’altezza di via Vittorio Avondo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nella mattinata di oggi, martedì 15 febbraio 2022, si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento in zona Tor Cervara, nel quadrante a est della capitale. Le fiamme, che hanno provocato un'alta colonna di fumo nero fra i palazzi colorati, è visibile anche dalle strade vicine. I pompieri sono arrivati sul luogo in cui è divampato l'incendio e stanno procedendo con le operazioni di spegnimento: il rogo è divampato, precisamente, all'interno di un'abitazione che si trova in via degli Armenti, all'altezza di via Vittorio Avondo. Non si conosce ancora il bilancio dell'incendio e non si sa se siano rimaste coinvolte persone.

Come fa sapere tramite un post pubblicato su Facebook Umberto Placci, ex Consigliere e Presidente commissione politiche sociali del V municipio di Roma fino al 2021, il traffico è deviato da via degli Armenti da piazza de Cupis su via delle Api.

Incendio all'Appio Latino: muore un 70enne

Nella prima mattina di oggi, un altro incendio si è sviluppato verso le ore 7.30 nella zona dell'Appio Latino, in via Michele Amari. Sul posto sono state immediatamente inviate una squadra dei vigili del fuoco Tuscolano, un'autoscala e il carro degli autoprotettori. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina di quattro. All'interno, una volta spento il rogo, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 66 anni: inutili i soccorsi del 118, la persona aveva già perso la vita, probabilmente asfissiato dal fumo.

Sul corpo del 66enne sono stati riscontrati anche alcuni segni di ustione: non è da escludere che la vittima non si sia neppure accorta delle fiamme. Sul luogo, oltre ai pompieri che hanno portato a termine le operazioni di spegnimento, sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un'inchiesta per chiarire cosa sia successo e scoprire le cause dell'incendio. L'intero appartamento in cui si è sviluppato l'incendio, dichiarato inagibile, è stato posto sotto sequestro.