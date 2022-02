Incendio in un’abitazione all’Appio Latino: 70enne muore asfissiato dal fumo L’incendio si è sviluppato attorno alle 7.30 di questa mattina in un’abitazione al civico 48 di via Michele Amari. Inutile ogni tentativo di rianimare il 70enne colto probabilmente nel sonno dalle fiamme sviluppatesi nel suo appartamento.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un incendio si è sviluppato nella mattina di oggi – martedì 15 febbraio – in un'abitazione al quinto piano di una palazzina al civico 48 di via Michele Amari, nel quartier Appio Latino. Erano circa le 7.30 quando è stato dato l'allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. I pompieri hanno fatto irruzione nell'appartamento nel tentativo di trarre in salvo l'inquilino, un anziano signore di settant'anni. Purtroppo per sono stati inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 giunto sul posto, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto con tutta probabilità a causa del fumo generato dall'incendio. Sul corpo dell'uomo sono state riscontrate anche alcune ustioni. Con tutta probabilità la vittima non si è neanche accorta delle fiamme che si stavano sviluppando rimanendo asfissiata dal fumo. Sono intervenuti anche i carabinieri che ora hanno aperto un fascicolo per stabilire cosa sia accaduto e le cause dell'incendio. L'appartamento è stato dichiarato inagibile e posto sotto sequesto.