Incendio in via Laurentina: fumo e fiamme a ridosso delle abitazioni I vigili del fuoco oggi sono intervenuti in zona Laurentina per lo spegnimento di un incendio che ha minacciato le abitazioni.

A cura di Alessia Rabbai

L'incendio in via Laurentina

Un incendio è divampato lungo via Laurentina nei pressi del centro commerciale Maximo. Il rogo si è sprigionato nella mattinata di oggi, mercoledì 7 agosto, nella periferia Sud della Capitale. A bruciare sono sterpaglie, le fiamme da quanto si apprende minacciano delle abitazioni. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunte diverse squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Presenti sul posto in via Marinetti e via Casale di San Sisto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie IX Eur. I vigili urbani a supporto hanno gestito la viabilità nel quadrante e temporaneamente chiuso via Marinetti, per agevolare le operazioni di spegnimento dei pompieri e la messa in sicurezza della strada.

Ieri l'incendio sul Gra all'uscita Laurentina

In zona Laurentina nel primo pomeriggio di ieri c'è stato un altro incendio, precisamente all'uscita del Grande Raccordo Anulare, dove sono andate a fuoco diverse sterpaglie sullo spartitraffico. Per agevolare le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco che hanno lavorato con due squadre e due autobotti e per la sicurezza degli automobilisti il tratto interessato all'incendio è stato temporaneamente chiuso, poi riaperto, all'altezza del chilometro 54 lungo entrambe le direzioni in carreggiata interna e d esterna. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il fumo che ha reso difficoltosa la viabilità lungo la carreggiata, traffico e code, che sono state smaltite nel corso del pomeriggio.