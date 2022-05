Incendio in via dello Scalo Prenestino: bruciano dei cavi e un hotel resta senza corrente Un hotel è rimasto senza corrente a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio di oggi in via dello Scalo Prenestino.

A cura di Alessia Rabbai

La nube di fumo visibile da via dello Scalo Prenestino

Incendio in via dello Scalo Prenestino in zona Portonaccio a Roma. Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 maggio. Le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie a ridosso di un traliccio e hanno bruciato dei cavi all'altezza del civico 15. Un hotel è rimasto senza corrente elettrica e presumibilmente, anche alcune abitazioni che si trovano nell'area circostante. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, è stato richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. La nube di fumo è visibile da chilometri di distanza.

Sul posto, giunta la segnalazione alla Sala operativa del comando provinciale, sono intervenuti la squadra centrale 1A, un'autobotte e il funzionario provinciale di turno. L'incendio ha interessato la rete di alimentazione di energia elettrica, ma per ora da quanto si apprende, non sarebbe ancora interessata l'alimentazione che riguarda la rete ferroviaria. Sul posto sono al lavoro i pompieri insieme agli addetti della ditta fornitrice di energia elettrica, per ripristinare al più presto il servizio.

I vigili del fuoco ancora nella pineta di Castel Fusano

Il rogo nella pineta di Castel Fusano è sotto controllo, ma i vigili del fuoco nel pomeriggio sono ancora nell'area verde sul lungomare di Ostia per monitorare la situazione e tenere d'occhio le braci. In giornata è infatti stato necessario l'intervento di due canadair, che si sono riforniti d'acqua, lavorando a supporto delle operazioni. Un secondo incendio è divampato infatti stamattina presto, il secondo in poche ore, che ha interessato l'area di Villa Plinio. La pineta ogni anno con l'arrivo della bella stagione è vittima di incendi, alcuni dei quali di origine dolosa.