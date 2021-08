Incendio in uno sfascia carrozze all’Eur: centinaia di carcasse d’auto in fiamme In fiamme un autodemolitore in via dell’Acqua Cetosa Ostiense all’Eur, periferia sud di Roma. dal rogo un’alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Tre squadre di vigili del fuoco sono a lavoro per domare l’incendio. Ancora da chiarire l’origine delle fiamme che, alimentate dal vento, hanno coinvolto i terreni circoscanti.

A cura di Redazione Roma

Un incendio è divampato attorno alle 13.00 di oggi – martedì 17 agosto – in zona Eur alla periferia sud di Roma. Le fiamme hanno interessato un autodemolitore sito in via dell'Acqua Cetosa Ostiense e la strada è stata chiusa alla circolazion. Decine le auto divorate dalle fiamme, alimentate da pneumatici, residui di carburante e oli. L'incendio, alimentato dal vento, si è presto allargato al terreno circostante ricoperto di sterpaglie seccate dal sole. Una colonna di fumo nero è visibile da molto lontano e ha invaso tutta la zona.

Vigili del fuoco a lavoro per domare l'incendio

Sul posto sono a lavoro tre squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, e gli agenti della polizia locale del Gruppo Eur. Le fiamme sono arrivate a minacciare i vicini uffici della Protezione Civile e i vigili del fuoco faticano a contenerle. Ancora da chiarire le cause del rogo, non è esclusa l'origine dolosa.

Incendio doloso alla Tenuta del presidente di Castelporziano

Ignoti attorno alle sei di questa mattina hanno tentato di incendiare la Tenuta del presidente di Castelporziano, oasi naturalistica e polmone verde della città, nonché sito di importante interesse storico e culturale e dimora estiva dei presidenti della Repubblica. Fortunatamente alcuni cittadini hanno notato il lancio gli inneschi incendiari e sono immediatamente intervenuti per spegnere le fiamme, e allertando i vigili del fuoco subito intervenuti. I solerti cittadini sono stati ringraziati da Sergio Mattarella che ha parlato ancora una volta degli incendi dolosi come di veri e propri atti criminali rivolti contro la collettività.