Incendio in un’abitazione vicino San Pietro: anziana disabile soccorsa in codice rosso è grave Apprensione per un’anziana disabile rimasta coinvolta in un incendio divampato stamattina nella sua abitazione in via di Monte del Gallo. È molto grave.

A cura di Alessia Rabbai

È grave un'anziana rimasta coinvolta in un incendio che è divampato all'interno di un'abitazione in via di Monte del Gallo a Roma. Il rogo risale alla mattinata di oggi, domenica 23 gennaio. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono divampate poco prima delle ore 8 all'interno di un'appartamento all'altezza del civico 94, poco distante da via Gregorio VII. Non è chiaro cosa le abbia provocate, se si siano originate ad esempio per il cortocircuito di un elettrodomestico oppure per una stufetta lasciata accesa. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, i primi ad intervenire all'indirizzo della segnalazione sono stati i carabinieri, che si trovavano di pattuglia in zona. I militari sono entrati all'interno dell'abitazione e hanno tratto in salvo l'ottantunenne con problemi di deambulazione che non riusciva a muoversi, scongiurando che le fiamme potessero raggiungerla e ustionarla, con un epilogo ben peggiore. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e il personale sanitario.

Molto grave l'anziana coinvolta nell'incendio all'Aurelio

Una volta in sicurezza fuori di casa l'anziana parzialmente intossicata è stata consegnata ai paramedici, che l'hanno attaccata al respiratore per aver inalato dei fumi e l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio con codice rosso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute per ora sono molto gravi e i medici al momento non si esprimono sul loro intervento. I vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di spegnimento, che è stato estinto in breve tempo. Successivamente hanno eseguito un sopralluogo all'interno dell'appartamento per verificarne l'agibilità e per risalire alle cause che hanno provocato l'incendio. Gli accertamenti sono in corso.