Incendio in una villa di Nettuno, esplosione in una delle stanze: grave un uomo Villetta di Nettuno distrutta dalle fiamme. Stando a quanto si apprende, l’incendio è stato determinato da un’esplosione avvenuta all’interno di una delle stanze della villetta, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

A cura di Enrico Tata

Incendio all'interno di una villetta a Nettuno, litorale a Sud di Roma, per la precisione in via Lago Trasimeno, una traversa di via Nettunense in zona Campo di Carne. Sul posto la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato le squadre di Anzio e di Nemi intorno alle 5,30 di oggi, sabato primo aprile.

Durante le operazioni di spegnimento, è stata estratta una persona ancora in vita. Si tratta di un uomo, affidato immediatamente alle cure dei soccorritori del 118 e poi accompagnato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi.

Stando a quanto si apprende, l'incendio è stato determinato da un'esplosione avvenuta all'interno di una delle stanze della villetta, ma sono ancora in corso gli accertamenti per accertare le cause di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.