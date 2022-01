Incendio in una struttura psichiatrica minorile in via Appia Nuova: le fiamme partite dal dormitorio Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita a causa dell’incendio.

A cura di Natascia Grbic

Grave incendio ieri sera all'interno di una struttura psichiatrica minorile, la Casa SRTRe, in via Appia Nuova a Roma. Il rogo si è sviluppato verso le 23 in un locale dormitorio al primo piano, reso inagibile a causa delle fiamme. Sul posto, per spegnere l'incendio, i Vigili del Fuoco di Tuscolano con il carro autoprotettori: una volta che i pompieri si sono resi conto che i pazienti e il personale sanitario erano in sicurezza, si sono prodigati per spegnere le fiamme prima che avviluppassero l'intero edificio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il personale del 118. Indagini sono in corso sulla natura dell'incendio, ancora da chiarire se sia stato frutto di un incidente o di un atto deliberato.

Incendio nella struttura psichiatrica: indagini in corso

Nessuno è rimasto ferito nell'incendio o intossicato a causa del fumo. Le fiamme si sono sviluppate nel dormitorio del primo piano, ma tutti i pazienti e gli operatori presenti sono riusciti a uscire in tempo. Appena hanno visto il fumo sono tutti corsi fuori, e gli operatori hanno chiamato immediatamente i pompieri, chiedendo un intervento urgente prima che le fiamme distruggessero tutto quanto. Tanto spavento per loro, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, anche se il dormitorio al primo piano è stato reso inagibile per i danni creati dalle fiamme. Le indagini sono in corso per verificare cosa sia successo esattamente ieri sera, e come abbia fatto l'incendio a svilupparsi nel dormitorio. Gli accertamenti sono in corso, ma ci vorrà del tempo per chiarire fino in fondo cosa è accaduto.