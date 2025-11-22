Incendio in una casa di riposo alle porte di Roma: morta un’anziana, quattro in ospedale

Tragedia nella serata di ieri in una Casa di riposo a Torrita Tiberina, piccolo comune alle porte di Roma. Per cause ancora da chiarire un devastante incendio è scoppiato nella struttura di piazza Matteotti intorno alle 22, quando gli anziani erano nelle loro camere per il riposo notturno. Il bilancio è di una donna di 87 anni morta, e quattro persone in ospedale. Le altre undici – sedici, in totale, gli ospiti della struttura – sembrano stare bene, e non hanno riportato intossicazioni da fumo. La struttura è stata posta sotto sequestro, indagano le forze dell'ordine.

Sul posto, data la gravità della situazione, sono arrivate immediatamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco: quella di Montelibretti, Campagnano e Poggio Mirteto, con al seguito autobotte, autoscala, carro autoprotettori, il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e la squadra di polizia giudiziaria. Una volta spento l'incendio, la struttura è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Accertamenti sono in corso per capire cosa è accaduto e come abbia fatto l'incendio a divampare.

All'interno della struttura risiedevano sedici anziani. I soccorritori hanno subito portato fuori tutti gli ospiti, affidandoli alle cure del 118. In quattro sono stati portati in ospedale per degli accertamenti a causa dell'inalazione di fumo. I Vigili del Fuoco speravano di poter trarre tutti in salvo, ma così non è stato: una donna di 87 anni, infatti, è stata trovata già priva di vita all'interno della sua stanza, al primo piano della casa di riposo. Inutile ogni tentativo di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.