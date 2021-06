in foto: Immagine dei vigili del fuoco

Incendio in un ristorante in via Nomentana a Roma. Le fiamme sono scaturite nella notte, intorno alle ore 3,40 di oggi, martedì 22 giugno e hanno provocato danni alla struttura e alle attrezzature dell'attività commerciale che si trova in zona Sant'Alessandro, nei pressi della Riserva Naturale della Marcigliana. Si tratta nello specifico di un'area di ristorazione e adibita in stile circense, in cui ci sono appunto un ristorante, un bar, una gelateria, un'area relax per gli aduti e una zona con giochi per bambini come scivoli, biliardino ed altre attrazioni. Secondo le informazioni partita nella notte la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto la Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra di Nomentano (6/A) e la botte (AB/6) per le operazioni di spagnimento del rogo. Non è chiaro al momento cosa abbia generato le fiamme né da dove siano partite, gli accertamenti sono in corso.

Nessun ferito nell'incendio sulla Nomentana

I pompieri giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione e hanno lavorato per estinguere l'incendio, che è divampato nella parte esterna di un ristorante per poi propagarsi al suo interno e raggiungere anche la parte attrezzata per accogliere i clienti ai tavoli. Operazioni che hanno impeganto i vigili del fuoco fino alla totale messa in sicurezza dell'esercizio commerciale e dell'area circostante. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti sul posto le forze dell'ordine, per gli accertamenti di loro competenza. Fortunatamente da quanto si apprende non si registrano né feriti, né intossicati. Ora si attende la conta dei danni, mentre i pompieri hanno valutato lo stato in cui versa la struttura.