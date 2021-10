Incendio in un palazzo a Labaro: quattro appartamenti evacuati, salvata una persona affetta da Sla L’incendio è divampato in un condominio di via Rubra, nel quartiere Labaro. Le fiamme sarebbero partite da un corto circuito in un garage. Propagatesi da un’automobile, si sono poi estese al resto della palazzina. Quattro appartamenti sono stati evacuati, tre veicoli sono andati distrutti, due i carabinieri intossicati.

A cura di Luca Ferrero

Immagine di repertorio

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Ieri sera intorno alle 23 un incendio è divampato nel garage di un condominio in via Rubra, nel quartiere Labaro, nel quadrante di Roma nord. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme. Tre veicoli sono andati distrutti e quattro famiglie sono state prontamente evacuate. Per due carabinieri, rimasti leggermente intossicati, si sono rese necessarie le cure mediche. Le cause dell'accaduto sono ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scaturito da un corto circuito elettrico avvenuto in un garage del condominio. Le fiamme si sarebbero poi estese a partire da una macchina parcheggiata all'interno. Dopo la richiesta d'intervento al Numero Unico delle Emergenze 112, sono subito intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Prima Porta e i pompieri dotati di autobotte. Quando sono giunti sul posto le fiamme si erano già estese, coinvolgendo alcuni spazi condominiali e le facciate di vari appartamenti.

Salvato malato di Sla

I vigili del fuoco hanno subito soccorso una persona affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), una malattia neurodegenerativa che porta alla paralisi dei muscoli volontari fino a compromettere quelli respiratori, e che era collegata a delle apparecchiature salvavita. Tutto rischiava di bloccarsi a causa della mancanza di energia elettrica: il repentino arrivo del personale 118 ha evitato il peggio, trasportando il malato all'ospedale più vicino. I pompieri hanno quindi evacuato altre famiglie residenti nel palazzo, per poi dedicarsi a spegnere l'incendio. Il bilancio è di un'automobile e una motocicletta distrutte. Un terzo veicolo è rimasto danneggiato. In seguito, i quattro appartamenti evacuati sono stati dichiarati agibili e le famiglie hanno potuto fare ritorno nelle rispettive abitazioni dopo il ripristino delle utenze di di gas e corrente.